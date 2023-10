Davos entscheidet über politische Vielfalt

Längere Zeit sah es danach aus, als dass die Ortsparteien dem Davoser Stimmvolk bei der am 22. Oktober anstehenden Ersatzwahl für die Regierung, den Kleinen Landrat, keine Auswahl anbieten werden. Zu bestimmen ist die Nachfolge von Iris Hoffmann-Stiffler (parteilos), die per 29. Juni ihren Rücktritt eingereicht hat. Zunächst meldete im Juli der GLP-Politiker Walter von Ballmoos seine Kandidatur an.