Knallgelbe Pfeile sollen in Glarus Süd gegen Littering helfen

Sie sind fast nicht zu übersehen, die knallgelben Pfeile über den Abfalleimern an diversen Orten in Glarus Süd. Sie weisen darauf hin, wo Kleinabfälle wie Chipstüten oder Kaugummis richtig entsorgt werden sollen. Die Gemeinde will mit der Aktion laut einer Mitteilung aktiv etwas gegen Littering bewirken. Sie hoffe, künftig weniger herumliegende Abfälle vorzufinden.