Glarus Nord: Gemeinderat investiert 1,75 Millionen in Gemeindehaus Oberurnen

Der Gemeinderat von Glarus Nord hat seine ersten gebundenen Ausgaben beschlossen, wie die Gemeindekanzlei am Montag mitteilte. Mit dieser Investition in der Höhe von 1,75 Millionen Franken werde die Gemeinde Glarus Nord in diesem Jahr werterhaltende Massnahmen vornehmen, wie es in der Mitteilung heisst.