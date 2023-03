Der Flurweg auf dem Flugplatz Mollis wird verlegt

Mit der Genehmigung des Umnutzungsverfahrens für ein zivil genutztes Flugfeld machte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Flugplatz Mollis die Auflage, den Flurweg am nördlichen Pistenende zwischen Erlenweg und Güterstrasse/Nüguet zurückzubauen. Dies, weil der bestehende Flurweg den Sicherheitsbereich Resa (Runway End Safety Area) der Flugpiste quert, was aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist. Der Rückbau dieses Weges ist Sache der Betreiberin des Flugplatzes, der Mollis Airport AG. Damit die bisherige Verbindung bestehen bleibt, ersetzt die Gemeinde Glarus Nord ausserhalb des Sicherheitsbereiches die bisherige Erschliessung mit einem neuen Güterweg. Das teilte die Gemeindekanzlei am Dienstag mit. Mit dem Bau eines neuen Flurweges bleibe die Bewirtschaftung der anliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen weiterhin möglich. Dieser wird das Zinggenbächli queren, wofür eine Brücke mit Holzbelag gebaut werden soll.