Jenische und Kanton sind enttäuscht: Bund will Gelder für Fahrende kürzen

In der Schweiz leben rund 35’000 Jenische und Sinti, etwa 3000 davon sind nomadisch unterwegs. Graubünden galt jahrelang als Vorzeigekanton bei der Unterstützung der Jenischen und Sinti. Mit je drei Stand- und Durchgangsplätzen gibt es hier überdurchschnittlich viele Übernachtungsplätze. Das hängt auch damit zusammen, dass die Handwerker, Händlerinnen oder Musiker in Graubünden jahrhundertelang eine wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Funktion erfüllten. Nun wird es aber auch in Graubünden eng mit dem Platz für diese Minderheit.