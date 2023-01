Für den neuen Job hört sie als Präsidentin von Pro Natura auf

Ihr aktueller Arbeitgeber ist laut Website eine Beteiligungsgesellschaft in Familienbesitz. Dort verantwortet sie die Finanzen für die Holding und deren Start-up-Beteiligungen. Vorher war Carole Alberti unter anderem als Leiterin Rechnungswesen in einer Unternehmensberatung tätig und baute in verschiedenen Unternehmen die Finanz- und Personaladministration auf. Während ihrer Zeit als Wirtschaftsprüferin gehörten Gemeinde- und Stadtverwaltungen zu ihren Kunden. Im Kanton Glarus engagierte sie sich in der Junior Chamber International (Junge Wirtschaftskammer) und im Kirchenrat Ennenda. Carole Alberti ist amtierende Präsidentin von Pro Natura Glarus. Um mögliche Interessenskonflikte mit ihrer neuen Funktion auszuschliessen, wird sie von diesem Amt zurücktreten. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften studierte Alberti Betriebsökonomie mit der Vertiefung in «Banking and Finance». Ihren Master machte sie an der Hochschule für Wirtschaft Zürich.