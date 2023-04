Die Spitex Glarus ist aufgelöst

von Madeleine Kuhn-Baer

Etwas Wehmut, aber auch viel Zuversicht war zu spüren an der 13. und letzten Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Glarus. Knapp 40 Personen hatten sich dazu im «Glarnerhof» in Glarus versammelt, darunter die Ehrengäste und ehemaligen Spitex-Verantwortlichen Werner Rhyner, Monika Dürst, Bea Lienhard, Christian Bosshard und Hanspeter Spälti. «Sie haben dazu beigetragen, was die Spitex heute ist», sagte Präsidentin Liliane Noser.