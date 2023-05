GLP spannt mit SP und Grünen zusammen

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Jetzt ist bekannt geworden, dass in Graubünden die GLP mit den Grünen und der SP zusammenspannt. Gemeinsam will die selbst ernannte Klimaallianz parteiübergreifend allen Stimmen maximales Gewicht geben, die eine ökologische und progressive Politik wünschen, wie die Parteien in einer Medienmitteilung schreiben. Klar ist auch: Mithilfe der Listenverbindung wollen die drei Parteien wieder das schaffen, was vor vier Jahren geglückt ist: zwei Nationalratssitze erobern.