Die Mitte tritt mit zwei Listen und zwei Zugpferden an

Rund 100 Delegierte haben sich am Freitagabend am Plantahof in Landquart eingefunden. Einstimmig und mit Applaus nominierten die Parteimitglieder der Mitte ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die National- und Ständeratswahlen. Die Zugpferde für den Wahltag am 22. Oktober sind zwei Bisherige: der Ständerat Stefan Engler und der aktuelle Nationalratspräsident Martin Candinas. Beide sitzen seit dem Jahr 2011 im Bundesparlament und kandidieren somit für eine vierte Amts­periode. Antreten wird die Mitte mit zwei Nationalratslisten für die fünf Sitze. Candinas wird die Erste anführen.