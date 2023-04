Italiens Postfaschisten möchten die Geschichte umschreiben

Wäre das Thema nicht so furchtbar ernst, dann müsste man gelegentlich fast lachen angesichts der politischen Verrenkungen der italienischen Rechtsregierung unter Regierungschefin Giorgia Meloni vor dem 25. April. Zum Beispiel am vergangenen Donnerstag, als im Parlament eine Debatte über die Bedeutung dieses zweiten Nationalfeiertags neben dem Tag der Republik am 2.