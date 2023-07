Hier lässt die Bündner Politprominenz die Schweiz hochleben

Der höchste Schweizer hat auch das dichteste Programm. Gleich drei Mal tritt Nationalratspräsident Martin Candinas am Dienstag ans Rednerpult. Den Auftakt macht sein Auftritt am 1.-August-Brunch des Bündner Bauernverbands auf dem Weingut Grendelmeier im Tschalär in Zizers. Von Zizers geht die Reise weiter nach St. Moritz, wo Candinas an der Bundesfeier in der Eglise du Bois spricht. Danach führt ihn sein Weg über den Bernina nach Poschiavo, wo er die Festrede am offiziellen Feierakt auf der Piazza hält.