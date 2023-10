Anna Giacometti: «Ich bin einfach überwältigt»

Es ist 16 Uhr, und alles wartet auf die Stimmen aus Chur – und auf die Frauen. Schon lange vorher haben sich vor der Wahlzentrale beim RTR-Studio in Chur die drei künftigen Nationalräte und die beiden Ständeräte eingefunden und strahlen in alle Kameras. Dass SVP-Spitzenkandidatin Magdalena Martullo-Blocher erst spät auftauchen wird, wissen die versammelten Medienleute aus Erfahrung. Doch auch Anna Giacometti hatte mitgeteilt, sie wolle sich nicht zeigen, bevor ihre Wiederwahl auf der FDP-Liste nicht sicher sei. Doch dann ist es so weit.