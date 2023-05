Im Gedenken an Gertrud Rudolf

Genossin Gertrud Rudolf war ein Urgestein der SP-Glarus. Keine Frau war länger Mitglied «ihrer» Partei, der SP Glarus. Mit einem Schreiben Anfang September 1969 wandten sich Gertrud und Walter Rudolf an das Zentralsekretariat der SP Schweiz in Bern, worin sie den Wunsch äusserten, Mitglieder der Partei zu werden, was in der Folge auch sofort geschah. Ihre politische Arbeit in Glarus begann mit der Einführung des kantonalen Frauenstimmrechts an der Lands­gemeinde vom 2. Mai 1971. An dieser Landsgemeinde wurde der sozial­demokratische Antrag auf Einführung des Frauenstimmrechts angenommen und mit sofortiger Wirkung (Antrag Kindlimann) in Kraft gesetzt. An der Formulierung des Memorials­antrages hatten Gertrud Rudolf und Christina Schmidlin aktiv mitgewirkt. Die Einführung des Frauenstimmrechtes auf kantonaler Ebene hatte zur Folge, dass Frauen bereits für die anstehende Landratswahl vom Juni 1971 kandidieren konnten. Dass Gertrud kandidierte, war nur logisch und konsequent, brauchte aber als Zugewanderte, obwohl schon mehr als zehn Jahre im Kanton wohnhaft, auch eine rechte Portion Mut. Und den hatte sie. Für 74 Landratssitze zählte man 207 Kandidierende, davon neun Frauen. Keine wurde gewählt.

Danach wurde es um Gertrud Rudolf für einige Jahre still, denn sie setzte andere Prioritäten, zum Beispiel Familie oder Weiterbildung. Sie war aber weiterhin in der Partei aktiv, unter anderem als Parteisekretärin. 14 Jahre später findet man sie wieder auf der SP-Landratsliste. Man konnte sie als «Listenfüller» gewinnen, und sie erzielte auf Anhieb das beste Wahlresultat der Nichtgewählten. Damit war vorgegeben, dass sie bei der nächsten SP-Vakanz – die sollte bereits im folgenden Jahr eintreten – in den Landrat nachrückte. Sie war die erste Landrätin des Wahlkreises Glarus-Riedern und blieb Mitglied des Landrates bis zu ihrem Rücktritt 2002.

Ein neues Kapitel öffnete sich für sie mit ihrer Wahl in den Gemeinderat Glarus. War sie nun die erste Gemeinderätin der Stadt Glarus oder die erste Stadträtin der Gemeinde Glarus? Ihr war das egal. Hauptsache für sie war, dass sie einen Sitz für die SP erringen konnte. Ihre stets guten Wahlresultate bereiteten in dem von Männern dominierten Polit-Umfeld nicht bei allen eitel Freude. Plötzlich war sie nicht mehr nur eine Kandidatin beziehungsweise «Listenfüllerin», sondern eine Konkurrentin. Mit dieser Reaktion hatte sie nicht gerechnet, und es machte ihr auch zu schaffen.