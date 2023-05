Neuer Stellvertreter für Ratsschreiber und neuer Leiter Rechtsdienst

Neuer Leiter des Rechtsdienstes wird der Glarner Jurist Alfonso C. Hophan, wohnhaft in Zürich. Er hat wissenschaftlich zum Glarner Verfassungs- und Verwaltungsrecht publiziert und ist derzeit als Gerichtsschreiber am Obergericht des Kantons Glarus tätig. Er tritt die neue Stelle am 1. August an. (mitg)