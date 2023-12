Trotz grosser Enttäuschung keine Katerstimmung

Exakt um 12.15 Uhr tritt der gewählte Bundesrat Beat Jans an diesem Mittwoch vor die vereinigte Bundesversammlung und sagt: «Im Augenblick bin ich erfüllt von Freude und Respekt.» Er bedankt sich in allen vier Landessprachen für das Vertrauen des Parlaments und verspricht das Amt so gut wie immer möglich auszufüllen.