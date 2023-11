Ersatzwahl für Glarner Gemeinderat Markus Schnyder findet Anfang März 2024 statt

Am 22. Oktober ist Markus Schnyder (SVP) in Glarus als Nationalrat gewählt worden. Nun hat er per Ende Mai 2024 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat Glarus erklärt, wie in einer Medienmitteilung vom Montag steht. Damit wird die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats für den Rest der Amtsdauer 2022 bis 2026 mit Amtsantritt per 1. Juni 2024 notwendig. Der Gemeinderat hat als Datum für diese Ersatzwahl den eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 3. März 2024 festgelegt. Dann findet auch die Ersatzwahl eines Mitglieds des Regierungsrates statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 24. März 2024 abgehalten.