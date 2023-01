Kanton Glarus hatte den Millionenausfall schon budgetiert

Wenn es der Schweizer Nationalbank (SNB) gut geht, profitieren davon die Kantone. Denn wenn die SNB Gewinne macht, werden diese an den Staat weitergegeben. Der Schlüssel für die Verteilung ist ziemlich kompliziert. Allerdings spielt das in diesem Jahr auch keine Rolle: Die SNB hat am Montag bekanntgegeben, dass sie im Jahr 2022 einen Verlust von 132 Milliarden Franken gemacht hat.