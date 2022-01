Mehr Wirtschaft, weniger Schutz

Im März 2013 hat das Schweizer Stimmvolk einer Revision des nationalen Raumplanungsgesetzes zugestimmt. Eines der Ziele des Gesetzes war, dass Gemeinden nicht mehr Bauland auf Vorrat einzonen können. In der Folge mussten und müssen viele Kommunen Bauland auszonen. Just daran stört sich die FDP-Fraktion im Grossen Rat. Sie verlangt in einem Auftrag unter anderem, dass die Regierung aufzeigt, wie Konflikte zwischen Natur- und Heimatschutz und den Gemeinden «im Interesse der Gemeinden gelöst werden können».