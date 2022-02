Mehr Aufwand, aber auch viel mehr Auswahl

Noch bis am 21. Februar können die Parteien ihre Wahlvorschläge für die Grossratswahlen im Mai einreichen. Die meisten Parteien suchen immer noch auf Hochtouren nach letzten Kandidatinnen und Kandidaten. Bereits jetzt ist aber klar: So viel Auswahl wie in diesem Jahr hatte das Wahlvolk noch nie. Sowohl bei der Mitte, der SP (die mit den Grünen zusammenspannt), der SVP und wohl auch bei der FDP werden nach aktuellem Stand über 100 Kandidierende antreten. Auch die GLP, die bisher keine Fraktionsstärke im Grossen Rat hatte, wird mit über 45 Personen in den Wahlkampf steigen.