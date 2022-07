Massnahmen gegen Verkehrsproblem einleiten

Die Region Prättigau/Davos will ab der Wintersaison 2022/23 mehr Gäste von der Strasse auf die Schiene bringen. Wenn irgendwie möglich soll so eine weitere Zunahme des touristischen Ausweichverkehrs in den Prättigauer Dörfern entlang der Nationalstrasse N28 verhindert und im besten Fall reduziert werden (Ausgabe vom 13. Juli).