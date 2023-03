Graubünden mit einem nie da gewesenen Rechnungsabschluss 

Nachdem der Kanton Graubünden bereits fürs noch von Coronamassnahmen belastete Jahr 2021 einen Ertragsüberschuss von gut 134 Millionen Franken verbucht hat, fällt das Plus fürs vergangene Jahr noch einmal höher aus. Fast 206 Millionen Franken bleiben am Ende im Sparschwein des Kantons übrig. So viel wie noch nie.