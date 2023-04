Zu wenig Krippenplätze – ein Warnruf für die regionale Wirtschaft

Im Oberengadin ist die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung seit Jahren sehr gross. Obwohl die Betreuungsleistungen im vergangenen Jahr auf 262’844 Betreuungsstunden angewachsen sind, gibt es eine lange Warteliste für Krippenplätze. Vier Kinderkrippen mit insgesamt 114 Betreuungsplätzen hat es inzwischen: Capricorn in Pontresina, Chüralla in Samedan, Muntanella in St. Moritz und Randulina in Zuoz. 286 Kinder werden in altersgemischten Gruppen betreut, die im Alter von drei Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten sind.