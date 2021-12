Linke und Grüne prallen an bürgerlicher Steuerphalanx ab

Die Fronten waren bereits vor der Novembersession geklärt. SVP, FDP und Die Mitte hatten angekündigt, dass sie eine von der Finanzkommission geforderte Steuersenkung von 115 auf 110 Prozent mit dem Budget 2022 geschlossen unterstützen (Ausgabe vom Montag). So war es denn auch am Dienstag. SP und Grüne prallten erwartungsgemäss mit Gegenvorschlägen an der bürgerlichen Phalanx ab. Dass die GLP die «moderate Steuersenkung» ebenfalls guthiess, war für das Ergebnis nicht entscheidend.