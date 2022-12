Grüne Landrätinnen wechseln zur GLP

Im Lauf der vergangenen Monate hätten sich die Rahmenbedingungen in der grünen Partei verschlechtert, sagte die Näfelser Landrätin Nadine Landolt am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Sie und die Niederurnerin Priska Müller Wahl hätten deshalb die Partei und die Landratsfraktion verlassen und zur GLP gewechselt. Die GLP erreicht mit dem Zuzug zum ersten Mal Fraktionsstärke im Glarner Landrat. «Die Ansichten betreffend Organisation, Ressourceneinsatz und demokratischen Entscheiden sind zu unterschiedlich geworden», so Landolt. Genauer wollten weder sie noch Müller Wahl werden.