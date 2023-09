Stadtrat will ab 2025 700’000 Franken bei der Churer Stadtschule sparen

An der nächsten Churer Gemeinderatssitzung ist eine Botschaft mit dem Titel «Überprüfung Angebotsportfolio der Stadtschule» traktandiert. Unter dem Strich hat die Stadt überprüft, wo sie Geld sparen kann. Das wurde so im Oktober des vergangenen Jahres vom zuständigen Stadtrat Patrik Degiacomi in Aussicht gestellt. Dies im Zusammenhang mit Mehrkosten für die Begabtenförderung an der Stadtschule Chur. 550’000 Franken werden dafür jährlich künftig aufgewendet. Davon profitieren sollen rund 500 der 3100 Schülerinnen und Schüler.