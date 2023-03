Lehrerinnen lehren Lehrer Politik

«Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie man es so oft hört» hat Laura Lutz die ausserordentliche Delegiertenversammlung des Verbands Lehrpersonen Graubünden (Legr) eröffnet – die gut 130 Sitzplätze im Saal des Restaurants «B12» in Chur waren allesamt besetzt. Es sollte die letzte Delegiertenversammlung sein, die Lutz als Präsidentin leitet – sie wird Graubünden verlassen. Die Wahl ihrer Nachfolgerin ab August war denn auch eines der beiden Haupttraktanden an diesem Mittwochnachmittag.