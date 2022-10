Lange Diskussion um den Bündner Natur- und Heimatschutz

Jetzt geht es um das neue Fachhochschulzentrum

Als zweites Geschäft geht es um das Fachhochschulzentrum Graubünden. 178 Millionen Franken soll das neue Zentrum an der Pulvermühlestrasse in Chur kosten. Mit dem Bau sollen alle Standorte an der Pulvermühlestrasse zentralisiert werden. Das kupferne Hauptgebäude wird durch einen Neubau auf der gegenüberliegenden Strassenseite ergänzt, wo auch das bestehende Schaltgebäude mit neuer Nutzung in den zukünftigen Campus miteinbezogen wird. Dadurch soll die Schule effizienter geführt werden können.

Heute ist die Schule auf fünf Standorte und in neun Gebäuden verteilt. Die vorberatende Kommission hat sich mit dem aus dem Wettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt «Partenaris» von Giuliani Hönger Architekten auseinandergesetzt - auch mit dem grosszügigen Campusplatz – als öffentlichen Aussenbereich, Erschliessung zu allen Hochschulgebäuden und Treffpunkt für Studierende, Dozierende, Forschende und die Bevölkerung. Die Kommission hält die Kosten auch im Vergleich zu anderen Gebäuden in der Schweiz für angemessen. Ausserdem wird sich der Bund voraussichtlich mit 27 Millionen Franken an den Kosten beteiligen. Die Kommission empfiehlt dem Grossen Rat deshalb einstimmig, dem Kredit für den Neubau eines Fachhochschulzentrums für die Fachhochschule Graubünden zuzustimmen. Sofern das Parlament ebenfalls zustimmt, wird sich voraussichtlich im März 2023 auch die Bündner Bevölkerung noch zum Bau äussern können.

Grossmehrheitlich herrscht im Parlament Einigkeit, dass Graubünden ein modernes und nachhaltiges Zentrum erhalten soll. In einzelnen Punkten gibt es aber Fragen. Etwas kritisch äussert sich beispielsweise Grossrat Norbert Mittner (FDP, Igis) zur Verkehrserschliessung. Insbesondere, weil eine Verbindung vom bestehenden Hauptgebäude an der Pulvermühlestrasse zum neuen Gebäudekomplex auf der andern Strassenseite - notabene eine Zufahrt zur Autobahn - in der Planung fehlt. Und die SP-Fraktion ist nicht einverstanden, dass unter dem neuen Gebäude eine Parkgarage für 150 Fahrzeuge entstehen soll.

Im Keller eines Privathauses, auf einer Karosserie, in Laboratorien in Domat/Ems und St. Gallen oder in der Nachbarschaft einschlägiger Clubs: In der fast 60-jährigen Geschichte der FH Graubünden wurde an den verschiedensten Orten studiert, geforscht und gearbeitet. Neben Standorten in Bern, Rapperswil und Zürich ist die FH Graubünden heute in Chur an fünf Standorten in neun Gebäuden untergebracht. Einzig das 1993 bezogene Hauptgebäude an der Pulvermühlestrasse wurde als Schulgebäude konzipiert. Die verstreute Lage verursacht hohe betrieblichen Aufwände, so müssen beispielsweise zwei Bibliotheken und zwei Mensen und ein Kurierdienst betrieben werden. Aber auch die Reinigung und der Unterhalt sind heute herausfordernd. (Quelle: fhgr.ch)