Deal mit chinesischer Firma wirft in Stadt Fragen auf

Dass es Fragen geben dürfte, war dem Stadtrat von Rap­perswil-Jona bewusst. Für 2,4 Millionen verkauft er im Schachen rund 2000 Quadratmeter Land an die Sinoswiss Holding. Die Schweizer Firma, hinter der ein chinesischer Investor steht, will 20 Millionen in ein Innovation Center investieren. Erklärtes Ziel: Start-up-Förderung. Und Brückenschlag für KMU nach Asien (Ausgabe vom 22. Februar). Weil der amtliche Schätzwert des Landes laut Stöck­ling klar unter zwei Millionen liegt, fiel der Verkauf in die abschliessende Kompetenz des Stadtrats.