Die Heiratsstrafe soll weniger, das Geld für Glarus Süd dafür mehr werden

Die Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Glarus sollen ungefähr so viele Steuern bezahlen müssen wie der Schweizer Durchschnitt. Und die Firmen etwa gleich viel wie in den Kantonen, mit denen Glarus hauptsächlich in Konkurrenz steht. Das sind die wichtigsten Ziele der Steuerstrategie, die der Kanton seit 2007 verfolgt.