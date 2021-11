Landratskommission will Jugendschutz aufweichen

Die nächste Landsgemeinde wird über ein totalrevidiertes Gastgewerbegesetz zu befinden haben. Am Mittwoch ist nun zuerst der Landrat an der Reihe. Die Totalrevision werde nötig, weil sich seit dem Erlass des Gesetzes 1998 neue Gastgewerbe- und Beherbergungsformen etabliert hätten, so die Regierung in ihrer Botschaft an den Landrat. Sie nennt als solche neue Formen Take-aways, Besenbeizen, Foodtrucks, Catering oder Bed-and-Breakfast-Angebote.