Kein Freipass für die Regierung beim Kauf von Industrieland

Der Eingriff des Kantons in den Handel mit Industrieland brauche eine Strategie, «Hau-Ruck-Übungen» seien zu vermeiden. So argumentierte am Mittwoch im Landrat Thomas Tschudi (SVP, Näfels) für einen Antrag von Christian Büttiker (SP, Netstal). Büttiker hatte gefordert, das neue sogenannte Flächenmanagement brauche nicht nur eine formelle gesetzliche Grundlage, sondern auch eine inhaltliche Vorgabe im Richtplan. Dort solle etwa definiert werden, welche Art von Arbeitsplätzen geschaffen werden sollten. Boden sei ein knappes Gut, so Büttiker.