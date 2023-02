Die Bausteuer kommt, ob sie abgefedert werden soll, ist aber umstritten

Der Landrat beugt sich am Mittwoch über die Steuerstrategie des Kantons und berät in erster Lesung über Änderungen im Steuergesetz. Der Regierungsrat hat die Steuerstrategie des Kantons überprüft und dem Landrat Vorschläge dazu gemacht. Weil die Steuern und die Ausgaben bei den drei Gemeinden nicht im gleichen Verhältnis zueinander stehen, ist auch der Finanzausgleich Thema. Hier geht es vor allem darum, wie viel Steuergeld der Kanton an die Gemeinden weitergeben soll.