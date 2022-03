Kunz will mit Vision 2028 fürs Lido Druck machen

Joe Kunz hat Wort gehalten. Für den März hatte er einen Vorschlag für das Lido-Areal in Rapperswil-Jo-na angekündigt (Ausgabe vom 4. Februar). Nun hat er diesen geliefert. In einem siebenminütigen Video auf Youtube legt er seine Ideen dar. Diesen Weg habe er gewählt, weil der Stadtrat die Bürgerversammlung vom März gestrichen hat. Den Link zum Video hat Kunz am Mittwochmorgen mit einem Mail an den Stadtrat, die Ortsparteien, Sportvereine, Medien und weitere Kreise verschickt. Rund 50 Adressen, wie er sagt.