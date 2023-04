Die Bündner Lehrpersonen fordern einen Marschhalt

Seit Freitag ist klar: Die Bündner Regierung will auch weiterhin Aufnahmeprüfungen an die Mittelschulen (Ausgabe vom Samstag). Jetzt fordert der Verband der Lehrpersonen Graubünden (Legr), dass der Entscheid der Regierung auf Eis gelegt wird, und zwar so lange, «bis die Bündner Lehrpersonen bei der anstehenden Revision des Schulgesetzes um eine Unterrichtslektion entlastet werden».