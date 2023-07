Landquart: Eine Abstimmung, ausgelöst durch eine Erkenntnis, die fast zwei Jahrzehnte alt ist

Am 20. August geht es in Landquart um viel Geld. So hört es sich zumindest im ersten Moment an. Knapp 10,7 Millionen Franken will die Gemeinde in die Hand nehmen, um zahlreiche Feldwege im Grossraum Landquart Richtung Ganda, Schloss Marschlins und Igis bis an den oberen Dorfrand zu erneuern. Neben der Erneuerung von rund 17 Kilometern sollen auch einzelne bestehende Bewirtschaftungswege, welche nicht mehr befahren werden, aufgehoben werden. Diese sollen gemäss Abstimmungsbotschaft wiederum als Kulturland genutzt werden.