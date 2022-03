Kontrolle, die Leben rettet

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer haben sich in ihrem Leben schon einmal über einen Blitzer genervt. Und immer wieder steht die Polizei in der Kritik, wenn sie an gewissen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchführt. Manchmal wohl zurecht. Nämlich dann, wenn es allein darum geht, die Staatskasse aufzufüllen. Und doch geht in der Wut über die gesalzene Rechnung manchmal vergessen, wieso diese Messungen eigentlich durchgeführt werden: um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.