Bergün als Mittelpunkt der politischen Schweiz

Heute ist Bergün gewissermassen der Mittelpunkt der politischen Schweiz. Die vierteljährlich abgehaltenen Plenarversammlungen der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) finden in diesem Jahr nicht im Haus der Kantone in Bern statt, sondern anlässlich des 30-jährigen Jubiläums über mehrere Landesteile verteilt, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden. Die Plenarversammlung sei das oberste Entscheidungsorgan der KdK und setze sich aus je einem Mitglied aller 26 Kantonsregierungen zusammen. Die Bündner Regierung wird an der Plenarversammlung gemäss Mitteilung von Regierungsrat Martin Bühler vertreten.