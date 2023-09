Krankes System

Leben ist teuer. Das machen die saftigen Preissteigerungen bei den Krankenkassenprämien deutlich. Das war nicht immer so. 1971, vor etwas über 50 Jahren, wurden in der Schweiz jährlich je Person 1045 Franken für Gesundheit ausgegeben. Dies in Form von Krankenkassenprämien, Arzt- und Spitalrechnungen und in Form von staatlichen Subventionen. 1045 Franken je Einwohner, das entsprächen 50 Jahre später inflationsbereinigt knapp 3000 Franken jährlich. Tatsächlich kostete das Gesundheitswesen 50 Jahre später, 2021, aber viel mehr, nämlich beinahe 10’000 Franken jährlich je Person.