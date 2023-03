Geblieben ist das Lesen

Was soll man glauben, wem soll man glauben? Es sind Fragen wie diese, welche Europa und seine Kolonialgebiete in den letzten 500 Jahren erst erschüttert und später zu dem geformt haben, was sie heute sind. Fragen wie diese führten zur Kirchenspaltung, zur Reformation, vor genau 500 Jahren auch in Chur, weil sich die Reformatoren und in der Folge die Bevölkerung ein eigenes Bild von Gott machen wollten.