Das Machbare als Vision

150 Millionen Franken will Chur bis 2050 investieren, um klimaneutral zu werden. Sehr viel Geld, auf den ersten Blick – auf den zweiten sind es jährlich 5,5 Millionen Franken, um die Folgen des Klimawandels erträglicher zu machen, um uns von endlichen fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen und zu werden, wovon man seit bald 50 Jahren spricht: nachhaltig. An den technischen Möglichkeiten, das zu erreichen, dürfte es kaum scheitern, an der menschlichen Beharrungsfähigkeit schon eher.