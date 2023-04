«Labile» Fraktionen sind eine Herausforderung

Es sieht ein wenig nach einer Strafaktion aus, was der Landrat am Mittwoch in Sachen Landratsverordnung entschieden hat: Der Anspruch der neuen GLP-Fraktion auf Sitze in allen landrätlichen Kommissionen soll nicht jetzt, sondern erst nach den nächsten Wahlen in drei Jahren erfüllt werden. Sofern die GLP dann wieder die Fraktionsstärke erreicht.