Klosters soll Vermarktung der Destination stärker unterstützen

Die Gemeinden Davos und Klosters sind nicht einzig Nachbarorte, sie bilden als Destination eine touristische Seilschaft. Und da fliesst auch Geld. So beteiligt sich Klosters etwa seit 2015 mit jährlich 100’000 Franken an den Sicherheitskosten zur Durchführung des World Economic Forum, welche der Gemeinde Davos in Rechnung gestellt werden. An die direkte Vermarktung der Destination steuert Klosters ebenfalls Geld bei. Bislang beläuft sich diese Summe auf eine halbe Million Franken pro Jahr.