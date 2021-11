Klimaschutz soll in die Kantonsverfassung

Die Kantonsverfassung soll geändert und die zugrunde liegende Motion als erledigt abgeschrieben werden. Der Landsgemeinde wird in Abweichung zur Motion aber nicht die Änderung des Artikels 22 der Kantonsverfassung unterbreitet, sondern der Schaffung einer Bestimmung zum Klimaschutz in einem neuen Artikel. Diese Vorlage wurde in der Regierungsratssitzung vom 16. November begrüsst. Ziel dieses Vorhabens ist es, dass sich der Kanton Glarus und die Gemeinden aktiv im Klimaschutz einsetzen. Nebst dem Klimaschutz soll auch die Umwelt, die Gesellschaft sowie die Wirtschaft berücksichtigt werden. Wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt, müssen nach Annahme der Verfassungsbestimmung gesetzliche Vorgaben erarbeitet werden. Die finanziellen Konsequenzen werden erst dann bezifferbar.