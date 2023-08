Keine Wahl ohne Kandidatin

Liebe Frauen, so wird das beim besten Willen nichts mit Gleichstellung in der Politik! 79 Männer stellen sich diesen Herbst für die Nationalratswahlen für einen der fünf Bündner Sitze zur Verfügung – und nur 43 Frauen. Das sind genau gleich viele Kandidatinnen wie bei den Nationalratswahlen 2019: 35 Prozent. Nur lagen dazwischen vier Jahre mit Forderungen nach mehr Frauen in Politik, nach mehr Frauen in Führungspositionen, nach gleich hohen Löhnen und gleichlangen Spiessen im Familien- und Berufsleben. Genützt hat es nichts. Es stellen sich nicht mehr Frauen zur Verfügung als zuvor.