Kein Luftschloss

Am Montag hat die Churer Stadträtin Sandra Maissen das Stadtentwicklungskonzept präsentiert. Dieses setzt, wie der Name sagt, die Leitplanken für die weitere Entwicklung der Stadt Chur bis ins Jahr 2050. Konkrete Projekte sind in diesem Konzept nicht wirklich zu finden. Das ist auch nicht das Ziel eines Stadtentwicklungskonzeptes. Es gibt einen guten Überblick, welche Quartiere man in Chur wie gestalten will. So wird noch einmal klar gemacht, dass Chur West zu einem zweiten Stadtzentrum werden soll, welches Platz für Wohn- und Arbeitsraum bietet.