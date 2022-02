Kein gutes Zeugnis für den Krisenstab

Als die Schweiz im Frühjahr 2020 in den Lockdown ging, setzte der Kanton Glarus seinen Krisenstab ein. Die Kantonale Führungsorganisation (KFO) organisierte während zweieinhalb Monaten vom Zeughaus in Glarus aus alles, was mit der Bekämpfung der Coronapandemie im Glarnerland zu tun hatte.