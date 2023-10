Glarner Regierungsrat erwartet 2024 ein Defizit von 6,7 Millionen Franken   

Auf der anderen Seite dürften laut Regierungsrat die Erträge in den nächsten Jahren konstant bleiben. So sei davon auszugehen, dass die Gewinnausschüttungen der SNB auch 2024 ausblieben und sich anschliessend auf bescheidenem Niveau bewegten. «Der Ausfall kann teilweise durch die höheren Erträge aus dem Stromhandel kompensiert werden», heisst es zwar. Und die Einnahmen aus der Kantonssteuer entwickelten sich erfreulich. Doch in der Planperiode gingen die Ausgleichszahlungen aus dem nationalen Finanzausgleich zurück.