Kanton zahlt neu Porto fürs Stimmkuvert

Dafür, dass der Kanton nun für die Briefmarke auf dem Abstimmungskuvert aufkommen soll, hatten nicht alle Ratsmitglieder Verständnis. So betonte etwa der Trinser FDP-Grossrat Martin Wieland während der Eintretens­debatte, dass schon heute alle Stimmberechtigten gratis und franko abstimmen und wählen können –indem sie die ausgefüllten Stimmzettel in eine Abstimmungsurne werfen oder in den Briefkasten ihrer Gemeinde. «Es ist bemühend, dass wir hier im Rat über diese Vorlage diskutieren müssen», sagte er.