Kanton will Verkehrsknotenpunkt entlasten

Der Kreisel wurde ursprünglich vor rund 25 Jahren als vorübergehender Verkehrsknoten erstellt. In dieser Form besteht er bis heute. Er habe sich in seiner Funktion bezüglich Verkehrsfluss und Sicherheit grundsätzlich bewährt, so der Kanton. Allerdings genüge die provisorische Ausgestaltung des Kreisels in technischer Hinsicht den aktuellen Anforderungen nicht mehr.