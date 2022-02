Kanton schliesst Lücken bei Härtefällen

Am Mittwoch befasste sich das Bündner Parlament mit Corona. Thema waren aber weniger die Lockerungen, da die Debatte am Morgen geführt wurde. Die Bündner Regierung gab aber noch einmal Infos aus ihren Departementen weiter. Ausführlich äusserte sich insbesondere Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff. Etwa zu den Härtefallhilfen des Bundes. Bei diesen macht er Lücken aus. Und zwar beim Härtefallprogramm 1, welches der Bund im Dezember rückwirkend für das zweite Halbjahr 2021 wieder in Kraft gesetzt hatte – die Bündner Regierung zog nach Rücksprache mit den Wirtschaftsverbänden nach.